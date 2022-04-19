Національний банк України (НБУ) повідомив про зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, котрі постраждали від розв’язаної Росією війни.

За інформацією НБУ, йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD). Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):

для підтримки Збройних Сил України: 804790258;

для гуманітарної допомоги: 804790266.

В НБУ додали, що решта реквізитів залишилися незмінними.

Нагадаємо, НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого – у перший день повномасштабного російського вторгнення.