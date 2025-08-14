Щоб уникнути пошкодження тканини, слід обирати середню або високу температуру на вашій прасці

Льон – натуральна тканина, яка потребує особливого догляду, особливо при прасуванні. LadyBoom розповідає, як прасувати речі з льону, щоб не пошкодити тканину.

Як правильно прасувати льон?

Щоб уникнути пошкодження тканини, слід обирати середню або високу температуру на вашій прасці. Більшість сучасних прасок мають налаштування спеціально для льону, тому слід уважно читати підказки на приладі.

При прасуванні важливо рухати праску рівномірно та плавно, звертаючи увагу на області, де тканина може зминатися сильніше. Рекомендується прасувати тканину рухами від себе.

Також важливо звертати увагу на краї та шви, оскільки там можуть бути помітні нерівні місця.