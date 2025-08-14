Вибір правильного мийного засобу є важливим етапом для забезпечення довгого терміну служби виробів з льону

Льон – це натуральна тканина, яка поєднує в собі елегантність, комфорт та довговічність. Щоб будь-який лляний виріб залишався довго таким, яким ви його придбали, важливо дотримуватися правил догляду. LadyBoom розповідає, як правильно прати льон.

Як правильно прати льон?

Вибір режиму та температури

Хоча льон – це міцна тканина, вона може бути чутливою до агресивного прання. Тому найкращим вибором для льону є делікатний режим. Він забезпечує м’яке обертання, яке зберігатиме волокна тканини в найкращому стані.

Щодо температури води, ідеальний вибір для льону – це діапазон від 30 до 40°C. Така температура дозволяє ефективно виводити плями та забруднення, не втрачаючи при цьому яскравість кольору та форму виробу. Вищі температури можуть призвести до зменшення розміру або втрати кольору виробу.

Вибір засобу для прання

Вибір правильного мийного засобу є важливим етапом для забезпечення довгого терміну служби виробів з льону. Оскільки льон є натуральною тканиною, він може реагувати на агресивні хімічні речовини, які містяться в деяких мийних засобах.

Краще обирати м’які та органічні мийні засоби, які не містять хлору. Хлор, який часто використовується в порошках для виведення плям, може значно пошкодити волокна льону.

Також варто уникати засобів для відбілювання або засобів з високим вмістом фосфатів. Натомість можна використовувати додаткові засоби для м'якості, які допоможуть зберегти приємний на дотик характер льону.