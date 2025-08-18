Єдиного правила щодо того, як часто потрібно змінювати білизну не існує

Багато хто вважає, що оновлювати постільну білизну щомісяця – цілком нормально. Але це помилкова практика. «24 канал» розповідає, як часто потрібно міняти постільну білизну.

Дерматологи переконані, що вночі люди дуже активно пітніють, і вся ця волога вбирається саме у постільну білизну. Тому якщо її не змінювати досить часто та регулярно, це може призвести до серйозних проблем.

Проте єдиного правила щодо того, як часто потрібно змінювати білизну, не існує, адже наші тіла різні. Якщо ви не схильні до зайвої пітливості та не маєте алергії на пил, тоді можна змінювати постільну білизну кожні 2 тижні. Але якщо у вас підвищене потовиділення, алергія або ж є домашній улюбленець, який любить спати з вами, то краще змінювати її частіше.

Не забувайте про те, що постільна білизна накопичує не тільки пил, але й відмерлі частинки шкіри, які приваблюють клопів. Тому зміна білизни – це питання гігієни, а не тільки естетики, і змінювати її на нову бажано ще до того, як ви почнете відчувати несвіжість.

До речі, дерматологи радять влітку та навесні змінювати постіль вдвічі частіше, ніж взимку та восени. Втім, міняти постіль потрібно без фанатизму, зокрема, щоденне прання точно не потрібне, і від цього може постраждати постіль, адже матеріал може зіпсуватися через постійне машинне прання.