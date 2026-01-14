Найпростіший спосіб заморозити пачку масла – це залишити її в оригінальній упаковці

Масло чудово піддається заморожуванню, і це один із найзручніших способів довше зберегти його свіжим для кулінарних потреб. Головне – знати, як правильно підготувати продукт перед тим, як відправити його в морозильну камеру, щоб зберегти смак. Real Simple розповідає, як правильно заморожувати масло.

Як правильно заморожувати масло?

Найпростіший спосіб заморозити пачку масла – це залишити її в оригінальній упаковці. Але якщо ви плануєте зберігати її протягом тривалого часу або вже зняли оригінальну упаковку, загорніть пачку в алюмінієву фольгу або харчову плівку. Зберігайте загорнуте масло в герметичному контейнері для зберігання харчових продуктів або у щільно закритому пакеті, для додаткового захисту та покладіть масло в морозильну камеру.

Проте варто пам’ятати, що масло завжди слід заморожувати до закінчення терміну придатності.

Якщо ж ви хочете заморозити масло нарізане кубиками, вам також потрібно його щільно загорнути. Ось як це зробити:

Викладіть нарізане кубиками масло на харчову плівку та загорніть його. Зберігайте загорнуте масло в герметичному контейнері, наприклад, у щільно закритому пакеті. Перекладіть його в морозильну камеру.

Як розморозити заморожене масло?

Щоб розморозити масло, залиште його в холодильнику на ніч або при кімнатній температурі на столі на кілька годин. Але якщо вам потрібно розм’якшити масло швидше, наріжте його на дрібні шматочки або натріть на тертці.