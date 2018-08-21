Небайдужі львів’яни затримали злодіїв, які обікрали квартиру сусідів

Ввечері у понеділок, 20 серпня, працівники Управління поліції охорони та небайдужі сусіди затримали двох квартирних злодіїв. Про це повідомила прес-служба Управління поліції охорони у Львівській області.

«О 20:00 наряд полку поліції охорони УПО Львівської області рухався по вулиці Джерельній, що у Львові. Поліцейських охорони зупинили люди, які повідомили про скоєння групою осіб у складі двох чоловіків квартирної крадіжки з помешкання їхнього сусіда», – йдеться у повідомленні прес-служби Управління поліції охорони у Львівській області.

Як уточнив ZAXID.NET речник Управління поліції охорони у Львівській області Денис Харчук, мешканці багатоквартирного будинку на вул. Джерельній неподалік від Краківського ринку побачили, як двоє чоловіків через вікно залізли до помешкання їх сусідів. Одного з них небайдужі сусіди затримали самі. Інший спробував втекти, але люди звернулись до працівників поліції охорони і вже ті його впіймали на сусідній вулиці.

Двоє крадіїв залізли до квартири, зламавши вікно

«Вони вкрали ювелірні вироби та гроші. Точно, скільки чого, сказати не можу», – повідомив Денис Харчук.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Затримані – двоє львів’ян 1990 та 1985 років народження. За вчинене їм загрожує від 3 до 6 років ув’язнення. Їх перевіряють на причетність до вчинення інших подібних злочинів