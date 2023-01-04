Чоловік змусив крадія повернутись до магазину та віддати крадені джинси

У Рівному небайдужий перехожий затримав і повернув до магазину злодія, який намагався вкрасти джинси. Зловмисник вдягнув на себе штани у примірочній і, не розплатившись, вийшов з магазину. Втім, продавчиня помітила крадіжку, вибігла на вулицю і почала просити перехожих зупинити злодія. На прохання жінки відреагував рівнянин – колишній оперативник правоохоронних органів. Він зупинив зловмисника і повернув назад до магазину. Поліція, яка виїхала на місце, лише задокументувала злочин.

Повідомлення про крадіжку із магазину на вулиці Базарній у Рівному надійшло до поліції близько 13:00 у вівторок, 3 січня. Однак, коли на виклик для документування злочину прибула слідчо-оперативна група, то і вкрадений одяг, і зловмисник перебували на місці події. Допоміг у цьому рівнянин, який почув крик продавчині і наздогнав злодія.

Поліцейські встановили, що 43-річний чоловік зайшов у кабінку в торговому закладі, аби приміряти джинси. Втім, платити за одяг не планував та вийшов із магазину вже в нових штанах. Крадіжку виявила продавчиня, 35-річна рівнянка, яка вибігла за чоловіком на вулицю та попросила перехожих зупинити крадія.

«На крик жінки відреагував перехожий, який був неподалік. Він одразу ж попрямував за чоловіком та орієнтовно за сотню метрів наздогнав утікача і повернув на місце скоєного злочину», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

З’ясувалось, що допоміг у затриманні зловмисника рівнянин Назарій Приступа, який свого часу працював оперативником у правоохоронних органах.

Що ж до крадія, то його особу встановили – це 43-річний житель Рівного, який лише наприкінці листопада звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. За неповних два місяці вже десять разів притягувався до адмінвідповідальності. Тепер за крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, йому загрожує новий строк — від п’яти до восьми років за ґратами.