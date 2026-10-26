У Смілі невідомі розставляють пастки на мотоцикли

На околицях Сміли, на стежках, які використовують для тренувань та змагань із кантрі-кросу виявили небезпечні «пастки». Про це у своїх соцмережах у неділю, 25 жовтня, повідомив місцевий мотоспортсмен і фермер Роман Косенко, який проводить там тренування.

У коментарі ZAXID.NET Роман Косенко розповів, що йдеться про спеціально зварені металеві шипи довжиною понад 20 см, а також дошки, усіяні цвяхами. «Пастки» розставлені вздовж усього маршруту у місцях, де їх майже неможливо помітити й оминути.

Внаслідок наїзду на шипи спортсмени пошкодили свої мотоцикли. Ніхто серйозно не постраждав. Однак чоловік застерігає, що такими «пастками» могли травмуватися діти, грибники чи звичайні перехожі.

Роман Косенко наголошує, що траса пролягає на території комунальної власності за 2-З кілометри від житлових будинків. Ця ділянка не належить до заповідного фонду – поруч розташовані відстійники та місця викидання відходів.

«Це неприпустимо в такі часи розставляти капкани на людей. Це терористичний акт», – вважає Роман Косенко.

Він зазначає, що раніше ніхто не скаржився на те, що лісом їздять мотоциклісти, хоча вони неодноразово проводили там тренування та змагання. Спортсмен зазначає, що раніше не стикався з подібними випадками. Однак чув про схожу ситуацію в сусідній громаді, де на шипи натрапила дитина.

Роман та його колеги з мотоклубу сподіваються на самостійне звернення винуватців для врегулювання конфлікту. Наразі вони не планують звертатися до поліції. Публікація в соцмережах викликала хвилю критики та обговорень. Однак чоловік залишається при своїй позиції та сподівається на підтримку міської влади.

Нагадаємо, на Львівщині активістка Христина Жук закликала посилити контроль за джипінгом у Карпатах. За її словами, у Славському, на горах Високий Верх, Пікуй і Парашка, а також на Сколівщині позашляховики та квадроцикли їздять туристичними стежками та створюючи небезпеку для пішоходів. Активістка наголосила, що проблема потребує врегулювання, а не повної заборони джипінгу.