В ніч на п’ятницю, 18 квітня, у тимчасово окупованому селищі Микільське неподалік Маріуполя пролунав вибух на російській військовій базі. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

В ніч на 18 квітня близько 02:00 зафіксували влучання у російську військову базу у селищі Микільське неподалік Маріуполя.

«Уражено місце базування окупантів в південно-східній частині селища. Результати – уточнюємо, але попередньо не менш 10 постраждалих окупантів та трьох одиниць пошкодженої автотехніки», – написав Андрющенко.

За його словами, інформації про загиблих немає. Чи була свідома атака, чи наслідок роботи російської ППО – наразі невідомо. Сили оборони України офіційно про ураження російської бази не повідомляли.

Місцерозташування російської бази біля Маріуполя

«Трохи не дотягнули до квартири зрадника Клименко - того що зараз займається мобілізацією в Нікольській громаді», – додав згодом Андрющенко.

Нагадаємо, у середу 16 квітня, зранку місто Шуя в Іванівській області Росії атакували безпілотники. Там базується 112-та ракетна бригада росіян.

15 квітня Генштаб повідомив, що Сили оборони України уразили пункти дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії на Курщині.