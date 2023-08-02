Таблетки для посудомийки чудово допомагають позбутися нальоту та бруду на сантехніці

Таблетки для посудомийки насамперед для очищення посуду, однак їх можливості на цьому не обмежуються. «Епіцентр» пропонує кілька незвичайних, але ефективних способів застосування цих засобів.

1. Очищення скляних дверцят у духовці.

Зазвичай для видалення бруду та жиру на внутрішній стороні дверцят духовки застосовуються миючі засоби для духовок. Однак у особливо важких випадках може допомогти таблетка для посудомийки. Просто розчиніть її у гарячій воді та обробіть отриманим розчином скло. Після цього протріть поверхню серветкою, змоченою чистою водою.

2. Очищення сміттєвих баків.

Навіть після викидання заповнених мішків зі сміттям у сміттєвих баках та урнах все ще залишаються неприємні запахи та бруд. Щоб освіжити та очистити ємність, наповніть її водою, додайте туди одну чи дві таблетки для посудомийки, а потім спустошіть та промийте бак або урну чистою водою.

3. Очищення кавоварки.

Накип та інші неприємні відкладення можуть накопичуватися в кавоварці з часом. Для її глибокої очистки потрібно використовувати засоби для чищення кавомашин. Але також можна спробувати інший спосіб: наповніть резервуар для води та додайте туди таблетку для посудомийки. Запустіть кавоварку так, ніби готуєте каву, а потім «проженіть» її ще кілька разів, але вже з чистою водою.

4. Очищення сантехніки.

Таблетки для посудомийки чудово допомагають позбутися нальоту та бруду на раковинах, душових кабінах та ваннах. Для того, щоб вимити сантехніку, потрібно розчинити таблетку в гарячій воді і протерти цим розчином поверхні. Потім промийте все чистою водою. У випадку з сантехнікою таблетки не лише добре справляються із забрудненнями, а ще й створюють на поверхні невидимий захисний шар. Це добре доповнення до традиційних засобів для ванних кімнат.

5. Видалення плям з килимів.

Якщо звичайні засоби для чищення килимів не допомогли, то для виведення складних плям можна спробувати лайфхак із таблетками для посудомийок. Розчиніть таблетку у воді та обережно обробіть розчином плями на килимовому покритті, використовуючи ручну щітку для прибирання. Після цього обов'язково протріть місце, де була пляма, чистою водою.