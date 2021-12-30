Невідомі підірвали банкомат у приміщенні лікарні на Харківщині
У селищі Печеніги Харківської області невідомі підірвали банкомат у приміщенні лікарні. Про це у четвер, 30 грудня, повідомили у поліції Харківської області.
Як розповіли правоохоронці, інформація про вибух надійшла до поліції сьогодні о 02:46.
Під час огляду місця події поліцейські встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата.
В результаті вибуху ніхто не постраждав.
«За фактом підриву банкомата слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років», – йдеться у повідомленні правоохоронців.
У відомстві також запевнили, що вживають заходів із встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
Сума завданих банківській установі збитків встановлюється.