Сума завданих банківській установі збитків встановлюється

У селищі Печеніги Харківської області невідомі підірвали банкомат у приміщенні лікарні. Про це у четвер, 30 грудня, повідомили у поліції Харківської області.

Як розповіли правоохоронці, інформація про вибух надійшла до поліції сьогодні о 02:46.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

«За фактом підриву банкомата слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У відомстві також запевнили, що вживають заходів із встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

Сума завданих банківській установі збитків встановлюється.