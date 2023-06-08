Максим Козицький просить допомогти заблокувати фейковий акаунт

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у четвер, 8 червня, повідомив, що невідомі створили його фейковий акаунт у Facebook і попросив своїх підписників поскаржитися на цей профіль, аби його заблокували.

Як з’ясував ZAXID.NET, фейковий акаунт був створений 12 березня 2023 року під назвою Design Greenbox. Він має кілька активних рекламних кампаній – перші, запущені у травні, рекламували телеграм-канали із назвами «Черкаси Новини» і «Вінниця Новини». 7 червня сторінку перейменували на Максим Козицький – Львівська ОВА, хоча офіційна публічна сторінка голови ЛОВА називається «Максим Козицький» і має позначку верифікованого акаунту.

У розділі «Про себе» на фейковій сторінці написано «Три вещи нельзя скрыть: солнце, луну и истину». У профілі на обкладинці та на основній світлині 7 червня також з'явилося фото голови ЛОВА і сторінка почала просувати телеграм-канал «Львів Новини». За сторінкою стежать 23 людини.

Рекламні пости, що запускали із фейкової сторінки Максима Козицького

Допис до кожного рекламного посту стосується важливих для українців під час війни питань – грошової допомоги, вимкнень світла, теракту на Каховській ГЕС тощо. Але всі дописи написані маніпулятивно, так, щоб якомога сильніше натиснути на емоції читачів, водночас інформативними вони не є, натомість лякають і підбурюють до негативу.

Якщо натиснути на них, то потрапите на відповідний регіональний телеграм-канал, доєднатися до якого можна тільки після схвалення адміністратором, що відбувається через бот з назвою Україна, але з написом російською мовою на зображенні профілю.

Бот пропонує інші сторінки мережі

Також канали продають рекламу. Вони позиціонують себе як мережу, що охоплює 5 млн користувачів.

Під час спроби приєднатися до певного каналу, бот пропонує також надіслати запити в інші, причому також маніпулятивно, з фразами «якщо ви вірите в перемогу України», «якщо ви підтримуєте Україну» тощо.

Додамо, що фейковий Facebook-профіль містить контакти, що належать людині із села Енергетиків у Харківській області. У програмі Getcontact номер телефону профілю підписаний як «Вова Лансер».

Голова ЛОВА Максим Козицький має два офіційні профілі у Facebook: один є публічним, інший – приватний.

Будьте уважні і не ведіться на фейкові сторінки і телеграм-канали, адже вони можуть збирати ваші особисти дані та вдаватися до шахрайства. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.