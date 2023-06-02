2 червня ведучий ZAXID.NET Новини Андрій Дрозда розповість про небезпеку російських фейків, які буває непросто розпізнати. Днями відомий львівський священик, ієромонах УГКЦ Юрій Бойко, ще відомий як Юстин, опублікував допис про те, що міністр освіти й науки Оксен Лісовий підписав «Меморандум про взаєморозуміння» з ЛГБТ-фондом The Arcus Foundation. Того ж дня Міносвіти заперечило підписання такого меморандуму. Проте Юрій Бойко зазначив, що не вірить МОН, оскільки нібито ще місяць тому отримав копію оригіналу документа з підписом міністра Лісового від «таємного друга, який працює в міністерстві».

У кожного з нас існує такий таємний друг, який має доступ до оригіналів документів уряду чи Пентагону, і в разі чого може скинути нам копію на Viber. Звісно, що такий таємний друг… той, кого не можна називати, є і в отця Юрія Бойка. Саме він і передав львівському священикові фейковий документ, згідно з яким МОН та The Arcus Foundation впроваджуватимуть ідеологію ЛГБТ в усю систему нашої освіти. І звісно, що один з пунктів меморандуму суворо забороняє поширювати інформацію про секретні домовленості Міносвіти з лобістами ЛГБТ.

Для непосвячених поясню, що Юрій Бойко, він же Юстин, це надзвичайно активний в публічному спілкуванні церковний діяч. У телеефірах він активно коментує всі питання – від етично-моральних дилем до політичних конфліктів. На Tik-Tok чи Facebook пояснює молодим українкам усі ризики заміжжя з мусульманами. І звісно, що тема ЛГБТ перебуває у фокусі особливої уваги консервативного отця Бойка. Скажімо, ще сім років тому він критикував проведення у Львові Фестивалю Рівності.

І це не єдиний випадок, коли цей священик провокував дискусії навколо тем, як він сам каже «гомосексуалізму і лесбіянства». Зокрема, Юрій Бойко звертався з листом до Уляни Супрун, де звинувачував її у пропаганді одностатевих шлюбів. Тож і цього разу отець Юстин затягнув знайому йому мелодію про «пропаганду ЛГБТ». Журналісти ZAXID NET вирішили детальніше розібратись у цій ситуації і виявили, що меморандум між МОН та ЛГБТ-фондом фейковий, тобто насправді його не існує. А ще важливіше, що цей фейк має про російське походження.

Цікаво, що першим інформацію про неіснуючий меморандум 10 травня опублікував телеграм-канал MediaKiller, який має понад 120 тисяч підписників. СБУ та ГУР ще у липні минулого року внесли MediaKiller до переліку телеграм-каналів, роботу яких через російські спецслужби координує Кремль. ГУР закликало не користуватись і не довіряти цим телеграм-каналам, оскільки вони поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України. Згодом повідомлення про нібито співпрацю МОН та The Arcus Foundation почали поширювати пропагандистські російські ЗМІ, які використали фейковий меморандум для просування антизахідних наративів. А далі інформацію підхопили вже українські сайти, частина з яких близька до УПЦ МП. Часто вони посилалися на російськомовний телеграм-канал MediaКiller як на першоджерело.

Про фейковість меморандуму Юрію Бойку повідомили і його читачі на Facebook. Після цього священик записав відеозвернення, в якому продовжував наполягати на існуванні документу. Він заявляв, що бореться за правду і за правильне в його розумінні виховання наших дітей.

Мене дивує, коли людина, яка сама дітей не має, аж так переймається вихованням чужих нащадків. Загалом аудиторія розділилася, хтось підтримує священика, а хтось каже, що йому не місце в Церкві. Міністерство освіти й науки офіційно заперечило інформацію про меморандум, яку поширюють релігійні діячі. У відомстві запевнили, що не реєстрували такий документ. Проте отець Бойко далі каже, що в МОН розповіли не всю правду.

Однак правда в тому, що священик поширив російську дезінформацію. Заяви про те, що ЛГБТ – найбільша загроза для людства, регулярно лунають із Кремля. Путін у своїх промовах не оминає цієї теми. Серед російського політикуму існують негідники, які на темі боротьби з ЛГБТ зробили собі кар’єру. Яскравий приклад – одіозний Віталій Мілонов.

Можливо, священик Юрій Бойко хотів би стати українським аналогом Мілонова? Хоча у таких персонажів, як відомо, «аналогов нєт». А втім серед однодумців львівського отця може легко опинитися якийсь російський піп з каналу «Спас» чи «Царьград», який теж з екрану варнякає про пекельні муки через гріх гомосексуальності.

А Президентом Латвії цього тижня обрали відкритого ґея Едгарса Рінкевичса. Він здійснив камінг-аут ще 2014 року і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію. Це не завадило Рінкевичсу збудувати успішну кар’єру. Він був міністром закордонних справ і дуже підтримував Україну від перших днів великої війни. За підсумками останніх виборів до Сейму Ринкевич став одним з найпопулярніших політиків країни.

І це лише один приклад із життя цивілізованого світу. У США Президент Байден нещодавно підписав «Акт про повагу шлюбу», яким узаконюються одностатеві шлюби. А тим часом наші «мілонови» в рясах і без них тягнуть до рота смердючі російські фейки. Все, що я можу їм сказати: «Схаменіться і покайтеся!». Ви дивились Захід Нет. Новини. До наступних зустрічей.