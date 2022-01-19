Поліція веде переговори з ймовірним самогубцею, який 19 січня видерся на стіну навколо залізничного вокзалу

Невідомий чоловік на головному залізничному вокзалі Львова погрожував накласти на себе руки, перерізавши горло. На відео, опублікованому місцевим сайтом «Діло», видно, що невідомий видерся на муровану огорожу вокзалу та тримає біля шиї ніж. Переговори з поліцією тривали близько години, в результаті чоловіка зняли з огорожі без ушкоджень і госпіталізували до Львівської психіатричної лікарні.

Близько 11:30 чоловік заліз на муровану огорожу вокзалу та почав погрожувати, що переріже собі горло.Він не міг назвати свої вимоги та не хотів йти на контакт з правоохоронцями, але згодом таки попросив подзвонити його дружині.

Втім, коли поліцейські це зробили, чоловік заявив, що їм не вірить, а також жодним їхнім обіцянкам і продовжує стояти на огорожі з ножем біля горла.

За словами очевидців, чоловік спілкувався російською мовою, він повідомив, що сам з Мелітополя.

Врешті-решт, поліцейським вдалося зняти його огорожі без ушкоджень, після чого ймовірного самогубцю доправили до Львівської психіатричної лікарні.