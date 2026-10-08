Захисник з лікарями, які провели йому унікальну операцію та допомагали реабілітуватися

Нейрохірурги Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги успішно прооперували захисника, у якого після поранення виник дефект черепа та був відсутній кістковий захист головного мозку.

Військовослужбовець у квітні цього року отримав важке вогнепальне черепно-мозкове поранення. Допомогти захиснику взялися нейрохірурги лікарні, повідомили у медзакладі.

«Нейрохірурги провели краніопластику з використанням індивідуально модельованого титанового імпланта. Це дозволило відновити цілісність та анатомічну форму черепа, забезпечити надійний захист головного мозку та створити необхідні умови для подальшого функціонального відновлення», – зазначили в повідомленні.

У лікарні додали, що військові травми потребують від лікарів не лише знань, а й великого практичного досвіду, професійних навичок та вміння працювати зі складними випадками. Спеціалісти медзакладу щодня допомагають військовослужбовцям проходити лікування та відновлюватися після важких поранень.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати