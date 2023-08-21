Близько 30 військовослужбовців Збройних сил Ірландії проводитимуть збройну підготовку українських військових у складі великої європейської групи інструкторів у рамках місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Ірландії, пише «Європейська правда» з посиланням на RTÉ.

Спершу передбачалося, що тренування включатиме розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку, але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань з вогневої підготовки. У своїй заяві уряд країни уточнив, що, відповідно до Програми діяльності уряду, він не постачає ЗСУ жодного озброєння.

«Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону. Надання солдатам базової військової підготовки, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету», – наголошується в заяві ірландського уряду.

За словами депутата Палати представників Колма Брофі, Ірландія забезпечує Київ «дуже базовою військовою підготовкою, щоб перевести солдатів з цивільного життя до життя в українській армії». Він наголосив, що це здійснюється "в рамках визнання військового нейтралітету" Ірландії, а також "визнання політичної підтримки України" Дубліном.

Раніше повідомлялося, що ірландські військовослужбовці розпочали навчання українських збройних сил з утилізації вибухонебезпечних предметів та розмінування на Кіпрі.