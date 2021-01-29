Юристи незалежного громадського проекту «Ліга антитрасту» збирають заяви від жителів Львівщини, які за останні півроку постраждали від завищених цін компанії «Львівгаз збут». Скарги збирають для колективного долучення до розслідування Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо можливого зловживання найбільшого газопостачальника області та відшкодування завданої його діями шкоди.

Західне міжрегіональне територіальне відділення АМКУ 26 січня розпочало розслідування проти «Львівгаз збуту» через зловживання монопольним становищем. Газзбут підозрюють у завищені ціни продажу газу для побутових споживачів приблизно на 2-2,5 грн/м3 у період із вересня 2020 року до січня 2021 року.

Всі абоненти компанії можуть долучитися до справи як треті особи та отримати в подальшому відшкодування спричиненої шкоди (переплати) в подвійному розмірі.

Доєднатися до розслідування можна у два способи:

Споживач може самостійно скласти та скерувати відповідну заяву до Західного міжрегіонального територіального відділення АМКУ. У ній треба вказати, що ви є споживачем «Львівгаз збуту» і рішення комітету може суттєво зачепити ваші інтереси. До заяви слід додати документи на підтвердження цього (платіжки, рахунки або скріни з особистого кабінету на 104.ua) та направити її на адресу місцевого відділення АМКУ – 79000, м. Львів, вул. Коперника, 4, або ж подати в електронному вигляді.

Постраждалий абонент може долучитися до колективної заяви, яку готують юристи «Ліги антитрасту». Для цього потрібно заповнити анкету за посиланням, опісля експерти безкоштовно підготують усі необхідні документи та супроводжуватимуть цей процес в подальшому.

«Чим більше людей вступить у справу, тим більше доказів зловживань зможе зібрати АМКУ та тим гарантованіше буде доведення вини газовиків, які безцеремонно обдирають населення кожного місяця. В подальшому, після накладення комітетом штрафу, треті особи зможуть відшкодувати завдану газовиками шкоду в подвійному розмірі: сума переплат за газ, помножена на два», – йдеться в повідомленні «Ліги антитрасту»

Такі заяви до Західного тервідділення АМКУ також можуть подати абоненти «Волиньгаз збуту», «Закарпатгаз збуту», «Рівнегаз збуту», «Івано-Франківськгаз збуту», оскільки щодо цих компаній також порушені справи через завищення вартості газу для населення.

Нагадаємо, із серпня 2020 року в Україні відкрився вільний ринок газу для побутових споживачів. Українці отримали право легко змінювати постачальників газу, якщо чинний з якихось причин їх не влаштовував. Обмеження щодо ціни газу були скасовані, а вартість природного газу змінюється тепер щомісяця.

Упродовж цього періоду «Львівгаз збут» та інші газопостачальники з групи «Регіональна газова компанія» українського олігарха Дмитра Фірташа тримали ціни на газ для населення значно вищими від середньозважених на ринку. Наприклад, у грудні вартість газу у «Львівгаз збуту» була 8,81 грн/м3, натомість середні ціни від інших постачальників коливалися від 6,9 до 7,99 грн/м3. У листопаді львівська компанія виставила ціну 8,81 грн/м3,а середні ціни були в межах 6,82–7,92 грн/м3.

«Львівгаз збут» є найбільшим постачальником за кількістю абонентів на Львівщині. В умовах монополії його клієнтська база сформувалася задовго до повноцінного відкриття ринку для побутових споживачів і становила близько 800 тис. користувачів.

«Ліга антитрасту» – це проект громадських організацій «Рада захисту конкуренції та споживачів» та «Наші гроші», який об’єднує експертів в галузі антимонопольного законодавства і закупівель. Ним опікуються екс-державні уповноважені АМКУ Агія Загребельська та Анна Артеменко, а також відомий антикорупційний журналіст Юрій Ніколов.