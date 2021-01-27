Газопостачальні компанії, з урахуванням урядового обмеження вартості газу для населення, оприлюднили ціна на лютий. Їхні пропозиції коливаються від 6,79 до 6,99 грн/м3.

Згідно з рішенням уряду, упродовж лютого-березня вартість продажу газу для побутових споживачів не має перевищувати 6,99 грн/м3, проте низка постачальників на прийдешній місяць встановити навіть меншу від граничної ціну.

Найнижчі пропозиції у семи компаній: «Мегаватт Енерго Сервісна Компанія» (6,79 грн/м3) , «Нафтогаз України» (6,86 грн/м3), «Агросинтез Трейдінг» (6,88 грн/м3), «Енергетичнi ресурси України» (6,9 грн/м3), «Газ АП» (6,94 грн/м3), «Волиньелектро Збут» (6,97 грн/м3), «Енерджі Трейд Груп» (6,98 грн/м3).

Ціна решти постачальників, зокрема найбільшої групи на ринку – низки газзбутів під брендом 104.ua, становить 6,99 грн/м3.

У січні найменша ціна на ринку була в «Газ АП» (6,99 грн/м3). Найбільший постачальник на Львівщині «Львівгаз збут» раніше пропонував газ по 9,90 грн/м3, на лютий його ціна зменшилася на на 29,4%.

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього.

Раніше Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн/м3. Обмеження на зростання ціни на газ діятиме до завершення опалювального сезону.

У січні газопостачальні компанії продавали населенню газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн/м3, при цьому мінімальна ціна була вище від грудневої на 11%, а максимальна – на 20,5%.