Легковажне ставлення до нежитю інколи може закінчитися тривалим стаціонарним лікуванням або навіть оперативним втручанням

Не має, мабуть, людини, якій у холодну пору року не дошкуляв би нежить. Особливо часто він буває у дітей. У народі кажуть: лікуй – не лікуй нежить, за 7-10 днів сам мине. Отоларинголог Львівської обласної клінічної лікарні Олексій Рибачук повідомив ZAXID.NET, що частково це правда. У більшості випадків гострий вірусний нежить минає самостійно за 7-10 днів. Але так є далеко не завжди. Нерідко легковажне ставлення до цього симптому може закінчитися тривалим стаціонарним лікуванням або навіть оперативним втручанням. Мета лікування – не позбутися неприємного симптому за день, а допомогти організму безпечно пройти період хвороби та уникнути ускладнень.

Коли нежить – не хвороба

«З настанням холодної пори року кількість звернень до лікарів із приводу нежитю зростає. Частина пацієнтів скаржиться, що коли вони заходять із прохолодної вулиці в тепле приміщення, ніс закладає або на короткий час з носа тече. Інші помічають, що під час тривалого перебування у кімнаті з опаленням періодично тече з носа», – каже отоларинголог.

Такі явища, за його словами, не завжди є проявом хвороби. Їхня причина – зміна температури та вологості повітря. Ніс – це важливий орган, який очищає, зволожує і зігріває повітря. Тож коли навколишні умови різко змінюються, слизова реагує адаптаційно – розширюються судини, з’являється легкий набряк і слиз. Це природний процес, а не патологія.

Що робити у таких випадках? Перевірити вологість у приміщенні (оптимально 40–60%), уникати пересушування повітря опалювальними приладами, регулярно провітрювати кімнати та зволожувати повітря.

Коли нежить – симптом інфекції

Більше уваги, як твердить лікар, потребує нежить, спричинений вірусною інфекцією. Зазвичай він супроводжується болем у горлі, сухим кашлем і підвищенням температури. У таких випадках лікування не вбиває вірус, а допомагає організму легше перенести хворобу і запобігти ускладненням.

«Важливо пам’ятати: отити, бронхіти, гнійні риносинусити чи пневмонії не з’являються одразу з першою закладеністю носа – це ускладнення перебігу ГРВІ, які виникають через несвоєчасне або неправильне лікування, а також через звичку переносити хворобу «на ногах», – каже лікар.

Як собі допомогти? Правильне очищення носа і вологе повітря – основа лікування. Промивання сольовими розчинами (фізіологічний розчин або морська вода) – золотий стандарт. Воно змиває віруси, алергени, пил, зволожує слизову та розріджує густу слиз. Лікар радить купити стерильний фізіологічний розчин в аптеці і не займатися вдома алхімією.

Дорослим слід використовувати спреї з морською водою. Дітям – краплі (спрей може створювати надлишковий тиск). Промивати 3–5 разів на день, особливо перед застосуванням інших ліків.

Також слід підтримувати вологість повітря у приміщенні: використовуйте зволожувач або просто розвішуйте вологі рушники на батареї.

Можна також використовувати судинозвужувальні краплі: для дорослих – не довше 3–5 днів і не частіше двох разів на день. Для дітей – лише за призначенням лікаря, у дитячих дозуваннях і лише за потреби, наприклад, перед сном, бо зловживання цими засобами може призвести до медикаментозного риніту, коли ніс перестає дихати без крапель.

І не забувайте про питний режим. Теплі напої (вода, компоти, трав’яний чай) допомагають розріджувати слиз.

Як лікувати нежить у маленьких дітей?

Малюки не вміють самостійно видувати ніс, тому використовуйте аспіратор (механічний або електричний). Коли дитина спить, голова має бути трохи піднята, щоб слиз не стікав по задній стінці глотки. І у жодному разі не застосовуйте дорослі препарати або народні методи без консультації з лікарем. Ефірні олії, наприклад, можуть викликати спазм дихальних шляхів.

Як не підхопити нежить: п’ять простих правил

Гігієна рук – найпростіший і найефективніший захід.

Уникайте великих скупчень людей у періоди спалахів ГРВІ.

Промивайте ніс після повернення з вулиці – це змиє віруси й пил.

Повноцінний сон, збалансоване харчування, прогулянки на свіжому повітрі підтримують імунітет.

Вакцинація від грипу – надійний спосіб запобігти тяжким ускладненням.

Коли з нежитем обов’язково треба звернутися до лікаря?

Коли нежить триває понад 7–10 днів. Виділення з носа стали густими, жовто-зеленим або з неприємним запахом. З’явився біль у ділянці обличчя, зубів, біль у вусі. Підвищена температура тримається більше трьох днів або знову піднімається. З’явилися кашель, задишка чи хрипи.