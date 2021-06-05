У п’ятницю, 4 червня, в селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області рятувальники зафіксували підземний поштовх, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера о 14:00. Негативних наслідків у результаті землетрусу не було, скарг від громадян теж не надходило, зазначається у повідомленні рятувальників у суботу, 5 червня.

Село Манява Богородчанського району розташоване за 49 км від Івано-Франківська. У ньому проживають понад 3 тис. людей.