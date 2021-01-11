У неділю, 10 січня, сейсмологи зафіксували підземний поштовх на Львівщині. Поштовх магнітудою близько 1,9 бала зафіксували в районі с. Луки Самбірського району за допомогою обладнання. Для людей на поверхні цей поштовх був невідчутний.

«О 13:13 в районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, за даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, були зафіксовані поблизу с. Луки Самбірського району, що приблизно за 60 км від Львова. ​Координати епіцентру: широта 49,57 градуса, довгота 23,56 градуса. Землетрус стався на глибині близько 2 км. При цьому зазначається, що інформація про коливання від мешканців не надходила. Адже такі землетруси зазвичай невідчутні для людей, їх виявляють і реєструють тільки сейсмографи.

Зазначимо що землетруси оцінюють за 12 бальною системою. Від одного до 5 балів – майже невідчутний землетрус, від 5 до 7 балів на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 балів йдуть по стінах домів тріщини, від 9 до 12 руйнуються будинки.

Нагадаємо, що 3 січня у с. Барбово на Закарпатті сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала. Тоді ці поштовхи також не були відчутні для людей. Також потужний землетрус магнітудою понад 6 балів стався у кінці грудня минулого року в Хорватії.