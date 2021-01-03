Нічний землетрус зафіксували у селі Барбово Мукачівського району

Уночі на неділю, 3 січня, у селі Барбово на Закарпатті сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, земні поштовхи відбувалися за кілька хвилин після опівночі 3 січня у c. Барбово Мукачівського району.

За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України, землетрус магнітудою близько 1,8 бала стався на глибині 3,7 км. Координати епіцентру – широта 48,35 градуса, довгота 22,76 градуса.

При цьому зазначається, що інформація про коливання від мешканців не надходила. Це означає, що для людей землетрус не був відчутний, такі струси землі виявляють і реєструють тільки сейсмографи.

Нагадаємо, землетруси оцінюють за 12 бальною системою. Від одного до 5 балів – майже невідчутний землетрус, від 5 до 7 балів на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 балів йдуть по стінах домів тріщини, від 9 до 12 руйнуються будинки.