Віталій Шульга оскаржує своє звільнення з АТ «Івано-Франківськгаз», намагаючись через суд стягнути 13,6 млн грн

Правоохоронці підозрюють екс-голову правління АТ «Івано-Франківськгаз» Віталія Шульгу у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За преміювання себе та інших посадовців колишньої компанії Дмитра Фірташа, всупереч постанови НКРЕКП, топ-менеджеру загрожує до 5 років ув’язнення.

Про оголошення підозри екс-виконувачу обов’язків голови правління АТ «Івано-Франківськгаз» у поліції Івано-Франківської області повідомили 28 січня. Йдеться про події травня 2023 року, коли АТ «Івано-Франківськгаз» очолював Віталій Шульга. Наглядова рада товариства провела заочне голосування про затвердження премій для посадовців правління. Через недостатню кількість голосів, рішення про виплату матеріальних заохочень не прийняли.

«Однак це не завадило тогочасному виконувачу обов’язків голови правління підписати наказ про преміювання себе та менеджменту. Слідчі встановили, що посадовець виписав премії на понад 11 мільйонів гривень. Найбільшу суму, майже 5 млн грн, отримав голова правління, ще п’ять посадовців отримали надбавки в понад 1 млн грн кожен», – розповіли у поліції.

Рішення Віталія Шульги преміювати топ-менеджерів «Івано-Франківськгазу» суперечило розпорядженню НКРЕКП, яке зобов’язувало товариство погасити борги за транспортування природного газу у понад 396 тис. грн, до 15 лютого 2023 року. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, посадовцю загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, у травні 2023 року Віталія Шульгу разом з очільниками інших облгазів, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, звинуватили у розкраданні газу на мільярди гривень. Наразі екс-посадовець оскаржує своє звільнення з АТ «Івано-Франківськгаз», намагаючись через суд стягнути 13,6 млн грн за невикористані відпустки та вихідну допомогу.