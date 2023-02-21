Тумсо Абдурахманов записав відео, в якому повідомив, що живий

Блогер і критик очільника Чечні Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманов зв’язався з представниками діаспори у Швеції та повідомив, що живий. Згодом він опублікував відео на своєму YouTube-каналі. Таким чином, інформація про вбивство Абдурахманова у Швеції, яка була опублікована в грудні 2022 року, остаточно не підтвердилась.

У ніч проти 21 лютого Тумсо Абдурахманов вперше за два місяці опублікував нове відео під назвою «Повернення», в якому розповів, що він живий і здоровий.

За його словами, минуло майже чотири роки, як голова парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив йому кровну помсту.

«Добра новина полягає в тому, що маючи дуже впливових ворогів, які володіють необмеженими ресурсами, владою, грошима, звичайний хлопець може залишатися живим принаймні впродовж чотирьох років», – розповів Абдурахманов у відео.

Він додав, що це «аргумент для скептиків», які кажуть, що «немає сенсу протистояти цій системі».

Перед цим, увечері 20 лютого, російські ЗМІ повідомили, що Абдурахманов вийшов на зв’язок із представниками чеченської діаспори у Швеції.

Інформацію про вбивство у Швеції Абдурахманова на початку грудня поширили чеченські правозахисники. Тоді вони повідомляли, що блогера застрелили в ніч з 1 на 2 грудня. Однак 12 грудня «Радіо Свобода» повідомляло, що Абдурахманов живий, та доказів цьому не було. Подібну заяву пізніше зробив і прем’єр уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв. За його словами Абдурахманов живий і нібито перебуває під захистом шведської поліції.