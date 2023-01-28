Матеуш Моравецький підтримав ідею звільнення народів, які заселяють нинішню Росію, зокрема, чеченців

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею звільнення народів, які заселяють нинішню Росію, та утворення ними незалежних держав. Про це повідомляє «Європейська правда».

Польський прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що «інші народи звільняться від Російської Федерації, де вони перебувають по суті у в'язниці».

«Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть – з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність», – зазначив Моравецький.

Зазначимо, що на пленарному засіданні Верховної Ради в жовтні 2022 року депутати визнали Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією і засудили геноцид чеченського народу.

Чеченська Республіка Ічкерія була проголошена в 1991 році на частині території Чечено-Інгушської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки та ліквідована силовим методом з боку Росії у 2000 році.

Проголошення суверенітету ЧРІ призвело до затяжного військового конфлікту, відомого як перша та друга «російсько-чеченські» війни. Після останньої війни РФ відновила федеральний контроль над Чечнею, яку нині очолює прихильний до Владіміра Путіна Рамзан Кадиров.