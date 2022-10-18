Привіт Чеченської Республіки Ічкерія

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 18 жовтня, ухвалила проект постанови щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

За відповідний проект постанови проголосували 287 народних обранців.

У пояснювальній записці проекту постанови йдеться, що після розпаду Радянського Союзу Чеченська Республіка Ічкерія відмовилася увійти до складу Російської Федерації та захотіла повного виведення російських військ зі своєї території.

«Всупереч фундаментальному принципу рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у Статуті ООН, РФ вдалася до насильницького захоплення територій, розпочавши військове вторгнення, яке мало назву «операція з наведення конституційного ладу»», – йдеться у записці.

Автори постанови нагадують, що росіяни під час війни здійснювали масовані обстріли чеченських міст та сіл, зокрема забороненими боєприпасами. Українські депутати вважають, що схвалення цієї постанови підкреслить підтримку прагнення чеченців до незалежності, а засудження воєнних злочинів – сприятиме історичній справедливості.

Україна також закликає держави-члени ООН та міжнародні організації розслідувати російські злочини в Ічкерії і притягнути винних до відповідальності та визнати країну окупованою Росією.

Чеченська республіка (згодом Чеченська республіка Ічкерія) була проголошена в 1991 році на чолі з президентом Джохаром Дудаєвим. Вона не була визнана на міжнародному рівні. Російська влада називає чеченських політиків, які борються за незалежність республіки, «терористами».

Проголошення суверенітету Ічкерії стало причиною затяжного військового конфлікту, що викликав зростання напруженості і військові конфлікти на всьому Північному Кавказі. Внаслідок двох Чеченських війн суверенітет Ічкерії було ліквідовано, а сама вона у 2000 році була насильно включена до складу Російської Федерації як Чеченська Республіка. У ході довготривалих воєн було вбито велику кількість мирного населення.