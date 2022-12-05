Тумсо Абдурахманов був опозиційним до голови Чечні Рамзана Кадирова

У Швеції в ніч з 1 на 2 грудня застрелили критика голови Чечні Рамзана Кадирова, 36-річного опозиційного чеченського блогера Тумсо Абдурахманова, повідомило в понеділок, 5 грудня, «Радіо Свобода» з посиланням на прибічників убитого.

Про те, що Тумсо Абдурахманов та його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть у Швеції, перестали виходити на зв’язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з’явилися повідомлення, що блогера могли вбити. Тепер цю інформацію підтвердили чеченські опозиціонери з посиланням на свої джерела в Європі та Чечні. За їхньою інформацією, брата вбитого блогера переховують спецслужби.

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію наразі не коментували.

«Радіо Свобода» нагадує, що в лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі в Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника та викликати поліцію. Вирок у справі винесли в січні 2021 року. Засуджені – громадяни Росії. Конкретних замовників злочину встановлено не було, але прокурор на суді заявляв, що «сліди вказують на Грозний».

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова був зірваний замах на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організація його вбивства була доручена Парудді Едельгерієву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.