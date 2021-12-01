Українська суднобудівна і судноремонтна компанія НІБУЛОН та французька суднобудівна компанія ОСЕА у вівторок, 30 листопада, підписали контракт на будівництво 5 патрульних катерів для потреб Державної прикордонної служби України. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, судна будуватимуть у Миколаєві, де розташована компанія НІБУЛОН.

Перший патрульний катер вже 9 грудня передадуть прикордонникам в Одесі, а в січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну підготовку із французькими фахівцями. Усі п'ять кораблів будуть спущені на воду з Миколаївського заводу до кінця 2023 року. Загалом планується будівництво 20 катерів, із яких у Франції збудують 15.

Будівництво відбувається в межах міжурядової угоди між Україною і Францією від 2019 року, що передбачає кредитування Францією та європейськими банками на суму 136,5 млн євро для будівництва французьких катерів з частковою локалізацією виробництва в Україні.

У МВС додали, що у майбутньому патрульні катери укомплектують надувними човнами з жорстким корпусом українського виробництва – марки Brig.