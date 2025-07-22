Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди хочуть зробити додатковий внесок у підтримку України

Нідерланди зроблять суттєвий внесок у передачу Україні американських систем ППО Patriot. Про це у понеділок, 21 липня, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Брекельманс наголосив, що Нідерланди уже самостійно надають Україні додаткові засоби ППО, серед яких боєприпаси для F-16, засоби протидії дронам та радари. За його словами, російська повітряна кампанія терору останнім часом досягає нових рівнів, тому країна хоче зробити додатковий внесок у підтримку України.

«Ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно і масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо Росію сісти за стіл переговорів», – додав міністр.

Наразі Нідерланди проводять тісні та часті консультації зі Сполученими Штатами та іншими союзниками щодо американської ініціативи з постачання додаткових систем озброєння, включаючи системи протиповітряної оборони. Деталі внеску країни будуть опрацьовані найближчим часом. У повідомленні зауважують, що це буде зроблено у тісній координації з НАТО, США та іншими союзниками.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що США найближчим часом передадуть Україні 17 систем ППО Patriot. За словами Трампа, США забезпечить виробництво зброї, а фінансуватимуть його європейські партнери.

21 липня стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості щодо передачі Україні п’яти зенітних ракетних комплексів Patriot та боєприпасів найближчим часом.