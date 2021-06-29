Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів Evertsen у Чорному морі. Про це 29 червня повідомляє Міноборони Нідерландів.

За його інформацією, інцидент стався минулого тижня, коли фрегат перебував поблизу Криму. Нідерландська сторона стверджує, що російські винищувачі кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близькій відстані до Evertsen, симулюючи атаки на корабель.

Міноборони Нідерландів наводить слова капітана фрегата, який назвав такі дії російських військових безвідповідальними та небезпечними.

Нагадаємо, що в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.

Нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У них візьмуть участь більше 30 країн, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Окрім того, до навчань долучиться Шостий флот ВМС США, який дислокується в Середземному морі.