Зазвичай це відбувається, якщо в рідину потрапляють білки та вуглеводи

У всіх буває: на плиті кипить каструля, а піна починає підійматися та переливатися, створюючи бруд. Але не варто відразу засмучуватися: існують способи, як зробити так, щоб вода не википала. УНІАН розповідає, що робити, щоб такого більше не траплялося.

Як зробити так, щоб вода не википала?

Чиста вода вкрай рідко википає з посуду. Зазвичай це відбувається, якщо в рідину потрапляють білки та вуглеводи – рис, макарони, вівсянка та інші продукти. Крохмаль у крупах та овочах розчиняється під час нагрівання. З нього утворюється та сама піна, яка потім опиняється на зовнішній поверхні каструлі або плиті.

Проте запобігти википанню можливо, варто лише спробувати поставити на каструлю дерев’яну ложку. Вона зупинить википання, а піна на поверхні води формуватиметься нерівномірно. Це допоможе окремим бульбашкам пробиватися нагору, де вони будуть лускати на відкритому повітрі. Без википання на плиту випаровування води продовжиться, завдяки чому піна поступово осяде.

Однак такий ефект є тимчасовим. Волога, пара та тепло все ж таки прогріють дерев’яну ложку. У підсумку вона втратить свою здатність боротися з піною. Якщо ложку періодично ополіскувати в прохолодній воді, вона не буде перегріватися.

Також ви можете капнути в воду трохи олії. Вона вплине на крохмаль та не дасть піні з’явитися і тим самим запобігти переливанню рідини.

Крім того, каструлю з водою не варто накривати кришкою. Вона не дає водяній парі вільно виходити, і в результаті вода ще більше піниться та швидше википає.