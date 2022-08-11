Німеччина восени хоче організувати міжнародну конференцію, на якій обговорюватимуть масштабні плани відбудови України після російського нападу, повідомила в четвер, 11 серпня, агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела.

На цій конференції, в якій візьмуть участь експерти з країн «Великої Сімки», Євросоюзу і представники міжнародних організацій, вирішуватимуть, на що першочергово варто витратити виділені гроші під час відбудови. Представники ЄС заявили, що 27 країн, які входять до нього, можуть загалом виділити на відбудову України 517 млрд доларів, але Bloomberg зазначає, що виділення грошей може супроводжуватися гострими суперечками через те, що наразі немає згоди, як залучити ці гроші.

Попередньо, конференція, на якій обговорюватимуть плани відбудови України пройде у Берліні 25 жовтня. Німеччина уже почала процес підготовки цього засідання, проте остаточна дата поки невідома.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж «план Маршалла», який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

«Збиток є великим, він коштуватиме мільярди і вимагатиме від усього світового співтовариства розробки розумних рішень. Це буде велике, велике завдання, яке мало пов’язане з “планом Маршалла”. Він буде більшим», – сказав Шольц.

Також відомо, що Німеччина та її союзники по Євросоюзу обговорюють, як структурувати обіцяний пакет екстреної допомоги Україні у розмірі 9 млрд євро. Поки що блоку вдалося домовитися лише про початковий транш, який покриває дев'яту частину цієї мети, який був виданий у вигляді кредиту.

Німеччина стверджує, що Україні з великим боргом необхідна надзвичайна допомога у вигляді безповоротних грантів, а не у вигляді кредитів, які б ускладнили б борговий тягар Києва. Берлін очікує, що країни-члени ЄС виділять 8 млрд євро короткострокової допомоги Україні до вересня.