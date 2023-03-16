Три MARS II Німеччина передала у 2022 році

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який увійшли 155 мм артилерійські снаряди та високоточні боєприпаси для систем залпового вогню MARS II, які передали Україні ще у 2022 році.

Про передачу нового забезпечення повідомили в Бундесвері у четвер, 16 березня. Зокрема, передали 5 тис. 155 мм артснарядів, боєприпаси для MARS II та 500 пістолетів. Крім того, Німеччина передала невідому кількість високоточних 155 мм боєприпасів. Військову допомогу передали в межах пакета на 2,2 млрд євро, який розподілений на 2023 рік.

«Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України», – повідомили на сайті німецького уряду.

Новий пакет допомоги від Німеччини включає:

5 тис. 155 мм артснарядів;

високоточні 155 мм снаряди (кількість не вказана);

240 мм ракети для MARS II (кількість не вказана);

500 пістолетів SFP9;

25 генераторів;

чотири мобільні антенно-щоглові системи;

два автонавантажувачі;

два ангарні тенти.

Зазначимо, в липні 2022 року Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS II. Системи MARS II призначені для точного знищення скупчень противника, артбатарей та засобів ППО. Крім того, за допомогою РСЗВ можна дистанційно мінувати територію. MARS II складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.