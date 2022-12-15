Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T та інші боєприпаси
Німецька ППО добре зарекомендувала себе під час масованих ракетних ударів росіян
Федеральний уряд Німеччини спрямував в Україну додаткову партію військової допомоги, до якої увійшли різні боєприпаси й транспортні засоби. Про відповідні зміни повідомляється на офіційному сайті Федерального уряду.
Передана підтримка включає:
- Додаткові ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2;
- 30 тисяч боєприпасів для гранатометів 40 мм;
- 5 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;
- чотири машини швидкої допомоги;
- 18 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами.
Усі позиції, крім артилерійських боєприпасів і вантажівок, передаються безпосередньо з підприємств.
Зауважимо, що 9 листопада Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли бронеавтомобілі, ракети для ППО та системи захисту від дронів.
Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресорською війною Росії. За його словами, підтримку слід продовжувати «стільки, скільки це необхідно».