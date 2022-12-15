Загалом Україна має отримати чотири установки IRIS-T

Федеральний уряд Німеччини спрямував в Україну додаткову партію військової допомоги, до якої увійшли різні боєприпаси й транспортні засоби. Про відповідні зміни повідомляється на офіційному сайті Федерального уряду.

Передана підтримка включає:

Додаткові ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2;

30 тисяч боєприпасів для гранатометів 40 мм;

5 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;

чотири машини швидкої допомоги;

18 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами.

Усі позиції, крім артилерійських боєприпасів і вантажівок, передаються безпосередньо з підприємств.

Зауважимо, що 9 листопада Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли бронеавтомобілі, ракети для ППО та системи захисту від дронів.

Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресорською війною Росії. За його словами, підтримку слід продовжувати «стільки, скільки це необхідно».