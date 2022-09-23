Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Берлін передав Україні вже 30 зенітних танків Gepard

Німеччина поставила Збройним силам України ще шість зенітних самохідних установок Gepard для роботи по цілях на низьких висотах, на кшталт іранських ударних дронів, а також 6000 снарядів боєзапасу до них, пише 23 вересня LIGA.net із посиланням на сайт німецького уряду.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Берлін передав Україні вже 30 зенітних танків.

Крім цього, в Україну доставлено 3000 снарядів натівського калібру 155 мм, з них 1000 сигнальних та 2000 димових.

Також, станом на 22 вересня, до відправлення з Німеччини готувалися:

чотири САУ PzH 2000 з боєкомплектом;

дві РСЗВ MARS II з боєзапасом;

50 бронемашин Dingo;

«зимовий пакет» (термобілизна, електрогенератори, намети та харчування).

З міркувань безпеки ФРН утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування військової допомоги до того, як вона потрапляє до ЗСУ.

Нагадаємо, що 23 вересня видання Politico написало, що Україна терміново просить танки, але Захід киває на проблеми з обслуговуванням і логістикою.