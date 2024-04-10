Росіяни знищили близько 80% українських теплових електроцентралей

На тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі уряд Німеччини ухвалив рішення передати Україні близько 400 генераторів. Про це у середу, 10 квітня, повідомило посольство Німеччини в Україні у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах та Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів, аби зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, коли саме генератори прибудуть до України. Їх вартість також не розголошують.

Зазначимо, що на тлі російських атак на українські електропідстанції країни ЄС (Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди) вже передали Україні 157 генераторів.

«Після серії цілеспрямованих ракетних і безпілотних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями, енергопостачанню України було завдано значної шкоди», – цитує «РБК-Україна» представника Єврокомісії.

Також Євросоюз поставить Україні десять генераторів великої потужності (1 МВт) вартістю 3,57 млн євро.

Масовані обстріли енергетики України – які наслідки

Наприкінці березня Росія активізувала обстріли по критичній інфраструктурі України. Зокрема, масовані атаки та об’єкти енергетики відбулися 22 та 29 березня – тоді окупанти обстріляли ДніпроГЕС – найбільшу гідроелектростанцію, розташовану на Запоріжжі.

Крім того, росіяни завдали ударів по Зміївській ТЕС на Харківщині, на якій внаслідок атаки зруйновані всі енергоблоки. Мер Харкова Ігор Терехов 1 квітня заявив, що у місті обстрілами зруйнована практично вся енергетична інфраструктура. Через критичну ситуацію в енергосистемі у Харкові навіть призупинили роботу метрополітену.

Внаслідок обстрілу росіян також зруйновані всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС на Прикарпатті. На відновлення теплоелектростанції треба щонайменше 4 мільярди гривень. Також під час обстрілу 29 березня окупанти намагалися атакувати ракетами Дністровську ГЕС на Буковині, щоб підтопити територію Молдови.

4 квітня в інтерв’ю естонському ERR прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок тривалих російських обстрілів української енергетики протягом останніх тижнів знищено близько 80% теплових електроцентралей.