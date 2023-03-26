Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні. Про це з власних джерел стало відомо німецькому виданню Focus, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з висновками органів безпеки, підозрювані росіяни використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

У Берліні переконані, що сьогодні російські спецслужби в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів «холодної війни», і налічують близько 160 офіцерів. Вони працюють під прикриттям у посольстві в німецькій столиці, а також у кількох консульствах в інших містах Німеччини. Німецький уряд усвідомлює, що масова висилка російських агентів не залишиться без відповіді у Москві.

Раніше The Washington Post повідомляла, що протягом останнього року, коли західні уряди нарощували поставки зброї в Україну, американські та європейські служби безпеки проводили паралельну кампанію з руйнування російських шпигунських мереж. Зазначається, що Путін не зміг передбачити масштаби та наслідки кампанії західних спецслужб проти російської шпигунської мережі.

При цьому американські і європейські посадовці з питань безпеки попереджають, що Росія зберігає значний потенціал, але кажуть, що за останній рік її шпигунські агентства зазнали більшої шкоди, ніж будь-коли з часів «закінчення холодної війни».