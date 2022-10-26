За даними німецького уряду, Україна загалом отримала від Німеччини 30 установок Gepard

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернулася до швейцарської колеги Віоли Амгерд із проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових снарядів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Про це з посиланням на німецьке видання Spiegel пише «Європейська правда».

Повідомляється, що у листі Ламбрехт попросила у влади Швейцарії видати ліцензію на реекспорт боєприпасів національного виробництва. Вона зазначила, що німецькі установки Gepard використовуються в Україні переважно для захисту критичної інфраструктури, зокрема, морських портів у південних областях.

Ламбрехт також наголосила, що через необхідність забезпечити надійну роботу «зернового коридору» Німеччина та Швейцарія мають виконати прохання української сторони про додаткові боєприпаси.

Як відомо, разом із самохідними зенітними установками Gepard Німеччина також передала 60 тис. боєприпасів. Досі Швейцарія відмовлялася надавати необхідні ліцензії на реекспорт боєприпасів виробництва цюріхської компанії Oerlikon-Bührle через воєнний нейтралітет.

За даними німецького уряду, Україна отримала 30 установок Gepard з початку повномасштабного вторгнення Росії. Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі.