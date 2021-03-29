Підводні човни та бойові кораблі військово-морських сил Німеччини оснащені навігаційними приладами, які розробила російська компанія, і шифрування даних у цих системах не відповідає військовому стандарту безпеки, йдеться в розслідуванні німецької газети Bild, яке процитувала «Європейська правда».

Журналісти з’ясували, що у 2005 році, за часів канцлера Герхарда Шредера, близько ста кораблів ВМФ Німеччини були оснащені новими навігаційними системами від російської компанії Transas.

Пізніше уряд прийняв рішення на користь Transas і встановив систему навігації Navi Sailor 4100 (навігаційний прилад для визначення розташування, швидкості, маршруту) на найсучасніших німецьких підводних човнах U35 (в експлуатації з 2015 року) і U36 (з 2016 року).

Як відомо, Шредер після відходу з посади канцлера активно лобіює російські інтереси, а з 2017 року є головою ради директорів компанії «Роснефть».

Компанія Transas була заснована в Санкт-Петербурзі в 1990 році і працює як в цивільному, так і у військовому секторах. Компанія обладнала російський флот бойовими тренажерами і отримала нагороду від начальника Генерального штабу Росії генерала Миколи Макарова.

У 2018 році підприємство купила фінська компанія Wartsila, але підрозділ озброєнь залишився в руках Росії. Колишні інженери Transas зараз розробляють бойові дрони для російських військових.

Влітку 2020 року Управління захисту Конституції Німеччини попередило, що морські навігаційні системи відкривають «можливості для шпигунства і саботажу з боку іноземних держав». Наприклад, в разі кібератаки навігаційні дані можуть бути перехоплені і ними можна маніпулювати, «в гіршому випадку – аж до повної втрати функціональності» корабля.