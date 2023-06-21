Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступає на відкритті конференції з відновлення України в Лондоні, 21 червня 2023

Щоб стати членом Євросоюзу, Україні необхідно покласти край десятиліттям кумівства та корупції. Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на конференції з відновлення України в Лондоні в середу, 21 червня.

Як пише DW, Бербок висловила переконання, що Україна стане членом ЄС, і вона вже досягла в реформах значних успіхів, але для вступу до Євросоюзу їй необхідно «покласти край 30 рокам кумівства і корупції». За словами міністерки закордонних справ Німеччини, Україна вже досягла значних успіхів у галузі вільних медіа та реформування судової системи, проте на цьому зупинятися не можна.

Також вона додала, що з огляду на майбутній вступ України до Європейського Союзу відбудовувати державу необхідно за його стандартами. «Наша мета – відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС», – сказала Бербок.

Основна увага обговорень на цьогорічній конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні, зосереджена на заохоченні приватних компаній інвестувати в Україну, яка постраждала від російської агресії. Водночас, за словами Бербок, конференція з відбудови України, яка відбудеться у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.

Також міністерка анонсувала виділення Німеччиною додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, що включатиме генератори, продукти харчування та намети. «Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність», – зазначила Бербок і додала, що у такий спосіб відбудова України може бути «зеленою», а, отже, довготривалою та стійкою.

Крім того, Бербок назвала інвестиції у відбудову України «зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії».