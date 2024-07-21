Компанія продала росіянам інструментів на 1,2 млн доларів

Німецька компанія Heller Tools з початку повномасштабного вторгнення продавала інструменти компаніям, пов’язаним із таємною мережаю контрабанди російської ФСБ. Контори, які загалом замовили у німецької фірми товари на 1,2 млн доларів, є учасниками мережі «Сернія», повідомило The Financial Times 21 липня.

Зазначається, що Heller Tools продала російським компаніям свердла та інші інструменти на понад 1,2 млн доларів. Понад 860 тис. доларів німецька компанія задекларувала від продажів компанії з Москви «Торговий дом Трейдтулс», з якою Heller Tools торгувало від початку повномасштабного вторгнення до червня 2023 року. Підприємство пов’язують з російською контрабандистською операцією ФСБ «Сернія», яка була створена для обходу санкцій ЄС і США та отримання обладнання для російського ВПК.

«Митні записи показують, що експорт Heller до “Трейдтулс” припинився в червні 2023 року, невдовзі після того, як FT звернулася до Heller із запитаннями про його торгівлю з Treydtuls. Але до вересня компанія почала продавати товари іншій російській фірмі під назвою “Тірекс”», – повідомили журналісти FT.

Німецька компанія задекларувала 300 тис. доларів від продажів «Тірекс». Зазначається, що підприємство заснували у червні – власником «Тірекс» став чоловік, який раніше працював у «Трейдтулс».

У коментарі журналістам компанія Heller Tools заявила, що «відповідає всім вимогам законодавства».



«Якщо нам буде відомо, що компанії знаходяться в санкційних списках або порушують вимоги законодавства, ми негайно припинимо ділові відносини або взагалі не будемо вступати в ділові відносини і не будемо поставляти туди будь-які товари», – повідомили у пресслужбі компанії.

Видання зауважує, що інструменти, які продає Heller Tools, до грудня 2023 року не були включені до списків експортного контролю. Зрештою, товари компанії додали до санкційного переліку, оскільки вони можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Росії.