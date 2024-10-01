У вівторок, 1 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: «Почесний знак святого Юрія». Нагороду від міста посмертно отримали ще 30 львів’ян. Історичні традиції національного війська. 45-та артилерійська бригада тепер носитиме ім’я генерала Мирона Тарнавського. Хірургічний комплекс для Unbroken. Збудувати новий центр допоможуть Франкфурт-на-Майні та інші німецькі міста. Нові тарифи. У Львові зросла вартість паркування. Наодинці в нічному лісі. 71-річний мешканець Львівщини заблукав під час збирання грибів.

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