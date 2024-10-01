Німецькі міста підтримають будівництво нового хірургічного комплексу у Львові
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 жовтня
0 0
У вівторок, 1 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Почесний знак святого Юрія». Нагороду від міста посмертно отримали ще 30 львів’ян.
- Історичні традиції національного війська. 45-та артилерійська бригада тепер носитиме ім’я генерала Мирона Тарнавського.
- Хірургічний комплекс для Unbroken. Збудувати новий центр допоможуть Франкфурт-на-Майні та інші німецькі міста.
- Нові тарифи. У Львові зросла вартість паркування.
- Наодинці в нічному лісі. 71-річний мешканець Львівщини заблукав під час збирання грибів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter