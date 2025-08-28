При засміченні почистити злив можна за допомогою вантуза

Забитий злив волоссям – поширена, але дуже неприємна ситуація. Якщо ви прагнете уникнути агресивних хімікатів, можна використати інші способи очищення, які будуть простими та безпечними. Uaportal розповідає про них.

Вантуз

При засміченні почистити злив можна за допомогою вантуза. Робиться це досить просто:

Щільно прикладіть гумову насадку до зливу, щоб вантуз повністю закривав його. Налийте воду у ванну так, щоб кінець насадки був у неї занурений. Протягом кількох хвилин робіть інтенсивні, поступальні рухи ручкою вантуза вгору-вниз.

Сантехнічний трос

Він допоможе впоратися навіть з найскладнішими засміченнями. Таким тросом можна прочистити трубу завдовжки до 9 метрів. Як це зробити:

Кінець троса вставляємо в злив та повільно обертаємо ручку, одночасно обережно проштовхуючи інструмент уперед. Він захоплюватиме сміття невеликими гачками та видалятиме його. Як тільки ви відчули напругу в тросі, це означає, що на шляху інструмента виникло сильне засмічення. Смикніть трос кілька разів назад і вперед, а потім витягніть його повністю.

Народні засоби

Якщо ви не хочете використовувати спеціальні хімічні розчинники, можна прочистити трубу за допомогою народних засобів: