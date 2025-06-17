Вапняний наліт швидко та легко видалити, якщо використовувати лимонну кислоту

Для очищення унітаза від вапняного нальоту не обов’язково використовувати агресивну хімію чи відбілювач. Express розповідає, як за допомогою простого, бюджетного та ароматного способу прибрати вапняний наліт.

Лимонна кислота – це органічна кислотно речовина, що міститься в лимонах, яка може природним чином розчиняти мінерали у вапняному нальоті та розпушувати його, щоб полегшити видалення, а також залишає після себе приємний аромат.

Як зробити натуральний засіб для видалення вапняного нальоту?

Вам знадобиться:

100 г лимонної кислоти. 180 г харчової соди. Цедра одного лимона (за бажанням). 25 крапель ефірної олії лимона (за бажанням).

Що потрібно робити: