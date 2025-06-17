Як легко прибрати вапняний наліт з унітаза: простий домашній засіб з приємним ароматом
Вапняний наліт швидко та легко видалити, якщо використовувати лимонну кислоту
Для очищення унітаза від вапняного нальоту не обов’язково використовувати агресивну хімію чи відбілювач. Express розповідає, як за допомогою простого, бюджетного та ароматного способу прибрати вапняний наліт.
Лимонна кислота – це органічна кислотно речовина, що міститься в лимонах, яка може природним чином розчиняти мінерали у вапняному нальоті та розпушувати його, щоб полегшити видалення, а також залишає після себе приємний аромат.
Як зробити натуральний засіб для видалення вапняного нальоту?
Вам знадобиться:
- 100 г лимонної кислоти.
- 180 г харчової соди.
- Цедра одного лимона (за бажанням).
- 25 крапель ефірної олії лимона (за бажанням).
Що потрібно робити:
- Спочатку потрібно змішати лимонну кислоту, соду та терту цедру лимона у великій мисці. Харчова сода діятиме як абразивна основа для лимонної кислоти, допомагаючи видаляти будь-який інший бруд з унітаза.
- За бажанням ви можете додати в миску ефірну олію лимона, щоб надати вашій ванній кімнаті свіжого запаху. Однак слід зазначити, що ефірна олія лимона токсична для собак і котів, тому краще не використовувати її для прибирання, якщо у вас є домашні тварини.
- Після цього ви можете використовувати засіб для прибирання. Вам потрібно насипати кілька столових ложок розчину в унітаз.
- Залиште розчин щонайменше на 10 хвилин, щоб лимонна кислота встигла розщепити вапняний наліт.
- Як тільки час мине, обережно витріть залишки вапняних плям за допомогою щітки для унітаза та змийте воду.
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