Очищення креветок від нутрощів часто віднімає багато часу, особливо якщо різати їх уздовж спинки ножем, ризикуючи пошкодити м’ясо. Існує простий спосіб дістати нутрощі з креветок без ножа. ProstoWay розповідає, як зберегти креветку цілою під час очищення.

Простий трюк із зубочисткою

Щоб швидко дістати кишку вам потрібно лише звичайна дерев’яна зубочистка. Спочатку візьміть креветки та уважно подивіться на сегменти панцира на спинці. Відрахуйте другий хребець від голови, адже саме під ним проходить кишка найближче до поверхні.

Візьміть зубочистку та обережно вставте її під панцир саме в цьому місці, не проколюючи м’ясо наскрізь. Далі легенько потягніть зубочистку догори – разом із зубочисткою легко вийде уся кишка. Креветка при цьому залишиться цілою, без розрізів та пошкоджень.