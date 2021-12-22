Сорок українських юридичних осіб змінили свою назву після впровадження щодо них санкцій Радою національної безпеки і оборони України (РНБО). Це 12% від усіх компаній із санкційного списку, якi не мають права працювати на території України. Загалом у санкційному списку налічується 333 таких компанії, повідомила аналітична платформа «Опендатабот».

Більшість компаній, які перебувають під санкціями, опинились там через дії, що створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, сприяння терористичній діяльності тощо.

Серед компаній, які після введення санкцій змінили назву, є «Абі Україна ЛТД», яка представляє в Україні продукцію російського виробника програмного забезпечення ABBYY. Повний список цих компаній можна переглянути на платформі «Опендатабот».

Водночас аналітики платформи наголосили, що зміна назви не прибирає санкції з компанії. Статус юридичної особи не змінюється, бо залишається незмінним її реєстраційний код. Натомість контрагентам, які натрапили на підсанкційну компанію, яка змінила назву, контракт із такою компанією може призвести до матеріальних та репутаційних збитків.

«Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження. Щоб убезпечити бізнес та не потрапити до “пастки” із підсанкційною компанією, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ»,

– розповів керівник корпоративних продуктів «Опендатабота» Федір Сафір.