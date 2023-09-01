Шведські політики обурені рішенням Нобелівського фонду запросити на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії послів Росії та Білорусі – деякі з них планують бойкотувати вечір. Про це повідомляє Expressen.

31 серпня Нобелівський фонд вирішив запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цього року у Стокгольмі. У список увійшли й посли Росії та Білорусі.

Наступного дня український посол у Швеції Андрій Плахотнюк опублікував про це обурливий допис у Twitter, кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники шведського уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході, оскільки вважають неправильним сидіти за одним столом з представниками країни, яка веде агресивну війну проти України.

«Я глибоко шкодую про вчорашнє рішення Нобелівського фонду запросити послів Росії та Білорусі на майбутню церемонію вручення Нобелівської премії 10 грудня 2023 року. У мене є кілька запитань до престижного Нобелівського фонду – що змінилося з минулого року, коли ваша організація зайняла чітку позицію на захист миру і гуманізму? Чи припинила Росія масовані ракетні обстріли мирних українських міст? Чи були виведені її війська з усіх тимчасово окупованих українських територій? Чи всі викрадені українські діти, цивільні заручники та військовополонені були повернуті в Україну? Чи відшкодувала Росія всі завдані збитки і чи передала своїх воєнних злочинців для суду в міжнародні суди? Відповідь однозначна – ні», – наголосив Плахотнюк.

Він констатував, що будь-який діалог з Росією, заснований на раціональних аргументах і закликах поважати наші спільні людські цінності, знову і знову доводить свою безперспективність.

«Рішення Нобелівського фонду, швидше за все, буде інтерпретоване Росією як неявне визнання їхніх жорстоких дій. Єдиний спосіб змусити Росію припинити агресивну війну проти України – це непохитна солідарність демократичного світу, сильна колективна єдність і рішуча відповідь – у тому числі шляхом спільного збільшення оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки України», – додав український дипломат.

У зв’язку з цим посол України у Швеції закликав Нобелівський фонд переглянути це рішення.

Jag beklagar djupt Nobelstiftelsens beslut från igår att bjuda in Rysslands och Vitrysslands ambassadörer till den kommande Nobelprisutdelningen den 10 december 2023.



Jag har flera frågor till den ansedda Nobelstiftelsen – vad har förändrats sedan förra året, när er organisation… — Andrii Plakhotniuk (@a_plakhotniuk) September 1, 2023

Голова Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон заявив, що «не збирається сидіти й підносити тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні». Такої ж думки дотримується й лідер Партії центру Мухаррем Демірок.

«Я з нетерпінням чекав можливості бути присутнім на церемонії і на Нобелівській вечірці. Але поки Росія перебуває у стані війни з Україною, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом. Я радий відсвяткувати дослідження і прогрес, але не за будь-яких обставин», – заявив він.

Лідерка Шведської лівої партії Нуші Дадгостар наголосила, що не збирається брати участь у церемонії, якщо там буде представник Росії, оскільки над Україною в цей час «падатимуть бомби».

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що рішення запросити Росію засмутило багатьох людей як у Швеції, так і в Україні. «Інформація надійшла до мене вчора ввечері, і я досить гостро відреагував… Нобелівський фонд приймає власні рішення. Але я б не запросив Росію, якби зараз відповідав за церемонію вручення премії», – сказав він в інтерв'ю агентству TT.

На запитання, чи буде прем'єр-міністр присутній на Нобелівській вечері, Крістерссон попросив дозволу повернутися до цього питання згодом.

Своє обурення рішенням Нобелівського фонду також озвучив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

«Ми були єдині в ізоляції росіян і білорусів на міжнародній арені, але в Москві та Мінську все ще існує певна надія на доброзичливість Заходу. Ми повинні залишити цю помилку в минулому», – зазначив він.

Тсахкна наголосив, що жоден російський чи білоруський посадовець не має бути запрошений на вручення Нобелівської премії.

We have been united in isolating Russians & Belarusians from the international arena but there is still level of hope in Moscow & Minsk for a friendly call from the west.

We need to leave that mistake in the past.



No official from these countries should be invited to @NobelPrize — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 1, 2023

Торік Нобелівський фонд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії у Стокгольмі.