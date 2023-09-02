Раніше низка політиків повідомляли, що бойкотуватимуть Нобелівський вечір через росіян

Нобелівський фонд вирішив скасував запрошення Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премії в Стокгольмі. Про це йдеться у заяві Фонду, опублікованій у суботу, 2 вересня.

Як наголошують у Фонді, попереднє рішення запросити росіян, білорусів та іранців було покликано підкреслити цінності Нобелівської премії. У фонді згадали тогорічну премію миру, яку віддали правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які документують воєнні злочини росіян.

«Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому ми вирішили повторити минулорічний виняток із звичайної практики – тобто не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі», — зазначили в Нобелівському фонді.

Зазначимо, що у 2022 році Нобелівський фонд заявив, що посли Росії та Білорусі не будуть запрошені на бенкет через вторгнення Росії до України. Іран минулого року також не запросили — Тегеран уже давно стикається з критикою через порушення прав людини.

Як інформував ZAXID.NET, 1 вересня стало відомо, що Росію, Білорусь та Іран знову запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії в Стокгольмі, що спричинило скандал: чимало із запрошених гостей заявили, що бойкотуватимуть захід. Міністерство закордонних справ України засудило рішення запросити послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії і наголосило, що це посилить відчуття безкарності в кремлі та призведе до нових злочинів.