НКРЕ оголосила про можливе скасування корупційної формули «Роттердам +»

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕ) планує скасувати формулу «Роттердам +» через те, що невдовзі набере чинності новий ринок електричної енергії. Раніше незалежні експерти вбачали у цій формулі корупційну складову та джерело надприбутків для виробників теплової електроенергії

Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті комісії. Згідно з документом, від початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили чинність, низка нормативних документів, що раніше регламентували роботу української енергетики: умови і правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання і передачі електричної енергії, постанови про купівлю електричної енергії виробниками, про формування тарифів і под.

Серед переліку документів, які планується скасувати, також постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії», більш відома під назвою «Роттердам+».

Це рішення НКРЕ пояснює потребою впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення вчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Як повідомлялося, ухвалений закон «Про ринок електроенергії» передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансувальний ринок і ринок допоміжних послуг.

Як писав ZAXID.NET, НАБУ порушило кримінальні провадження стосовно зловживань службовим становищем з боку посадових осіб НКРЕ під час ухвалення регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

У березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

Через застосування нової формули, теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державного «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.

За словами експерта у сфері енергетики Андрія Геруса, щомісяця формула «Роттердам плюс» збирає надлишковий мільярд гривень. У березні 2018 року було запущено онлайн-калькулятор «Роттердам плюс» для розрахунку розміру переплати споживачами електроенергії. Станом на травень 2018 року ця сума склала понад 27 млрд грн.