Українська та норвезька сторони підписали угоду про співпрацю

Норвегія буде розробляти та виготовляти безпілотні надводні апарати на території України. Відповідний контракт сторони вже уклали, повідомили у норвезькому міністерстві оборони 23 червня.

Загалом на 2025 рік Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон на підтримку Морської коаліції. Зазначимо, країна очолює коаліцію спільно з Великою Британією.

«Частина цього фінансування буде використана для розробки та виробництва безпілотних морських суден з використанням технології KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні», – повідомив міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Так, норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace уклала угоду з українською стороною про спільну розробку безпілотників. Потужності будуть розміщені в Україні, а виробництво відбуватиметься із використанням норвезьких технологій.

Нагадаємо, 22 червня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в Україні відкрився офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace. За його словами, у співпраці з компанією Україна сфокусується на розвитку спільних проєктів у сфері протиповітряної оборони.

Зазначимо, Kongsberg є однією з провідних оборонних компаній Норвегії. Зокрема, компанія виробляє системи NASAMS, які Україна використовує для захисту від російських ракет.